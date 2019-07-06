"الونش" جاهز للقاء جنوب أفريقيا

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري على جاهزية اللاعب محمود حمدي "الونش" للمشاركة في مباراة اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية إذا رأى الجهاز الفني ذلك.

جاء ذلك بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب صباح اليوم بعد إصابته مساء أمس بالتواء في الكاحل.

هذا وكان قد أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، أن مدافع المنتخب محمود الونش تعرض لإصابة في الكاحل يوم الجمعة خلال المران، وتم وضع قدمه في الجبيرة، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التمرين والاطمئنان عليه.

وغادر اللاعب المران برفقة طبيب المنتخب المصري.

وتستعد مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.