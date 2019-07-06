نيجيريا والكاميرون بنهائي مبكر وجماهير "النسور الخضراء" حاضرة

احتشد العشرات من جماهير منتخب نيجيريا قبل ساعات من مواجهة "النسور الخضراء" أمام الكاميرون.

يلتقي منتخبا نيجيريا والكاميرون على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

اضفت الجماهير النيجيرية حالة من البهجة علي الشوارع المطله علي استاد الإسكندرية بالأغاني والرقصات والأهازيج رافعين العلم النيجيرى استعدادا لدخول ملعب المباراة.

وأعلن مدربا كلا المنتخبين قائمة فريقهما المشاركة فى اللقاء المقرر له السادسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

تشكيل المنتخبين || 🇳🇬 نيجيريا 🆚 🇨🇲 الكاميرون#أفريقيا_360 pic.twitter.com/rbT27ao2JS — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) ٦ يوليو ٢٠١٩

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة نيجيريا والكاميرون التي وصفها المراقبون بـ"النهائي المبكر"، كونها تجمع بين اثنين من المرشحين لحصد اللقب القاري.