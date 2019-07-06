مورينيو: "محمد صلاح هو ميسي مصر" وهو من أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا

وقال مورينيو أثناء تحليله لمباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قناة "Time Sports": "أعتقد أن كل اللاعبين يخافون من محمد صلاح".

وأكمل "الحقيقة أن صلاح يمكنه أن يحدث الخسائر في دفاع الخصوم ويجعل الخصم غير ثابت".

جوزية مورينيو: صلاح لا يمكن إيقافه.. هو يحاول أن يكون من أفضل ثلاث لاعبين في العالم 🔥 pic.twitter.com/kTQqJyATgS — dmc sports (@DMCSports) ٦ يوليو ٢٠١٩

وأضاف "الخصم يعلم أن صلاح يستطيع استلام الكرة والتسجيل في كل لحظة، لذا أعتقد أن جنوب أفريقيا سيضغطون عليه مع تماسكهم دفاعيا".

وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".

وأوضح "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين".

جوزية مورينيو عن محمد صلاح pic.twitter.com/Q1koZnA5ml — Btolat.com (@Btolat) ٦ يوليو ٢٠١٩

واستطرد "لن تمتلك 10 لاعبين مثل صلاح. إذا كان لديك 10 صلاح ستكون بطلا للعالم، لذا يجب أن يقوم الجميع بدوره حتى لو كان هناك لاعبا أفضل من المجموعة. رونالدو في البرتغال ومبابي في فرنسا، لذا يجب على الجميع أن يلعب بشكل جماعي".

مورينيو: امتلاك أي فريق 10 لاعبين مثل محمد صلاح سيعني فوزه بكأس العالم pic.twitter.com/41BH6Zdyh3 — FilGoal (@FilGoal) ٦ يوليو ٢٠١٩

وأنهى كلامه في هذه النقطة قائلا: "تريزيجيه يصنع التوازن مع صلاح وينجح في المرور في المواقف الفردية".