بالفيديو... أهداف مباراة مصر وجنوب أفريقيا (0-1) في أمم أفريقيا

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
هدف ⚽️ مرتدة مثالية من #بافانا_بافانا تصدم الفراعنة في الدقيقة 85..— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019
🇿🇦 1 — 0 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZyxEnFTn6D
وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدا مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكرا.
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