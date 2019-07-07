صاحب هدف الفوز على مصر يكشف عن مأساة إنسانية عاشها قبل مواجهة الفراعنة

كشف ثيموبنكوسي لورش صاحب هدف فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر، العديد من الأسرار المتعلقة بالهدف القاتل، معبرا عن سعادته الغامرة بتسجيله.

قال لورش في تصريحات للصحفيين من أرض الملعب: "أهدي هدفي في شباك منتخب مصر إلى أخي الذي توفي الأسبوع الماضي، وهذا الفوز يعني الكثير بالنسبة للبلاد".

وأضاف "عندما سجلت أعتقدت أنه ليس هدفا بسبب الصمت الرهيب في الملعب. عادة عندما تسجل تسمع الاحتفال بالهدف. لكنني شعرت بالحزن لأنني قد جرحت مشاعر أكثر من 80 ألف مشجع".

وعبر لورش عن سعادته البالغة بقوله "لقد كان علينا أن نجعل جماهيرنا في جنوب إفريقيا تشعر بالفخر. أما أنا فأشعر أنني فوق القمر".

ولم يشارك لورش في أي مباراة بدور المجموعات أمام المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، قبل أن يلعب ضد مصر ويحرز هدف الفوز على الفراعنة في الدقيقة 86 من مواجهة دور الستة عشر.

هذا واستطاع منتخب جنوب أفريقيا إقصاء مستضيف البطولة مصر، من الدور الثاني وحجز بطاقة الدور الربع النهائي حيث ستواجه نيجيريا.