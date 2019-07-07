ليفربول يمنح محمد صلاح راحة 3 أسابيع

وينوي المدير الفني ليفربول، يورجن كلوب، منح محمد صلاح، راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، عقب خروج "الفراعنة" من دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى مصر، بحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية.
وبدأ ليفربول أمس، السبت، فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، ويباشر تدريباته وسط غياب لاعبيه الدوليين، وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأليسون وفيرمينو لمشاركتهما مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.
وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0)، أمس السبت، في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)