بالفيديو... فرجاني ساسي يتحدث عن غضبه من الغياب عن المشاركة مع تونس

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس ونادي الزمالك، إن "خروج المغرب أمام بنين هو أول مفاجآت البطولة، الجميع كان يرشح المغرب ليس للمرور فق من بنين وإنما للتتويج باللقب".

وأضاف في تصريحات مصورة للاتحاد التونسي لكرة القدم: "في دور المجموعات لم نكن في مستوانا والجميع شعر بذلك ولكننا نجحنا في التأهل، وأمام غانا سنحاول إظهار أننا لاعبين يتحملون المسؤولية، ونأمل في التأهل".

وعن عدم مشاركته، أوضح "لا يهم من يلعب ومن لا يلعب المهم هو الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، الحديث عن غضبي من عدم المشاركة يضحكني وهي مجرد شائعات.

وشدد: "سبق وأن قالوا إن بسام الصرارفي) ويوسف المساكني) تعاركا وهو ما لم يحدث، على الجميع أن يكون يد واحدة رفقة المنتخب في هذه البطولة.

وتستعد تونس لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل في دور الـ16، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة، فيما تصدرت غانا المجموعة السادسة.