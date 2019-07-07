مدرب المنتخب المصري يحصل على 240 ألف دولار بعد إقالته

كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.
وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أبو ريدة أنه تم إقالته بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.
كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم "كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".
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