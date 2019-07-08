محرز رجل مباراة الجزائر وغينيا... ومدربه غير راض

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، في مؤتمر صحفي، أنه غير راضي عن الأداء رغم تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى غينيا بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في دور ال١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال إنه لم تظهر كامل الاحترام التي بذلت قصارى جهدها خلال اللقاء.
استطرد: انتهينا فرصة الراحة بعد دور المجموعات لالتقاط الأنفاس وكل اللاعبين على نفس المستوى من اللياقة وكانت ميزة للاعبين، مشيرا إلى أن ما يشغله المباراة القادمة حتى يتسنى لنا الضحك والفرح.
كما شدد على أنه سيحاول حل المشاكل البسيطة التي واجهت فريقه ولديه مواجهات مع فرق كبرى، ومن الصعب أن يكون الانسان راض ١٠٠%واقوم بمراجعة المباريات لمعرفة الأخطاء وحلها.
وأضاف بلماضي أنه سوف ينتقل إلى السويس حيث مباراة كوت ديفوار ومالي، لمتابعة المباراة على أرض الواقع.
من جانبه اعترف بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن لاعبيه لم يكونوا في كامل تركيزهم أمام الجزائر في اللقاء الذى انتهى بفوز الخضر بثلاثية دون رد.
وتابع بوت خلال المؤتمر الصحفي، أنه في الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء لكن الجزائر بذلت مجهودا رائعا وتستحق الفوز.
وأصاف المدير الفنى لغينيا: كنت من بضعة أشهر بصدد بناء منتخب وانتقلنا من المرحلة الأولى وتحسنت بعض الأمور وتميز لاعبينا بالتفاني.
وقال: "أظن أن فريقي لعب مع الجزائر وكان على دراية انها ستكون معقدة واعتمد الخضر على التسجيل وحاولنا التسديد لكن لم نكن في وضع جيد".
يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي اقيمت على ستاد الدفاع الجوي.
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