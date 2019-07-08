محرز رجل مباراة الجزائر وغينيا... ومدربه غير راض

حصد النجم رياض محرز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر. ونجح اللاعب في إحراز الهدف الثاني في شباك منتخب غينيا، كما ظهر بمستوى طيب في المباراة.

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، في مؤتمر صحفي، أنه غير راضي عن الأداء رغم تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى غينيا بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في دور ال١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال إنه لم تظهر كامل الاحترام التي بذلت قصارى جهدها خلال اللقاء.

تابع بلماضي: لا أظن أن هناك حرج أو ضغط خاصة أن اختيار البدلاء كان حتمي واعتمد على الشفافية ولكل منهم ميزته الخاصة في احداث الفارق ولدي مجموعة جيدة من اللاعبين وليس مفاجأة بالنسبة لي لاني املك مجموعة رائعة، وأوضح أنه جاء هنا لتحقيق هدف ولذلك نجحنا في تخطي مرحلة المجموعات وهدفنا بذل قصارى جهدنا في كل مباراة.

استطرد: انتهينا فرصة الراحة بعد دور المجموعات لالتقاط الأنفاس وكل اللاعبين على نفس المستوى من اللياقة وكانت ميزة للاعبين، مشيرا إلى أن ما يشغله المباراة القادمة حتى يتسنى لنا الضحك والفرح.

كما شدد على أنه سيحاول حل المشاكل البسيطة التي واجهت فريقه ولديه مواجهات مع فرق كبرى، ومن الصعب أن يكون الانسان راض ١٠٠%واقوم بمراجعة المباريات لمعرفة الأخطاء وحلها.

وأضاف بلماضي أنه سوف ينتقل إلى السويس حيث مباراة كوت ديفوار ومالي، لمتابعة المباراة على أرض الواقع.

من جانبه اعترف بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن لاعبيه لم يكونوا في كامل تركيزهم أمام الجزائر في اللقاء الذى انتهى بفوز الخضر بثلاثية دون رد.

وقال بوت:"ارتكبنا خطأ ولم نتمكن من استدراكه في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي في دور ال١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع بوت خلال المؤتمر الصحفي، أنه في الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء لكن الجزائر بذلت مجهودا رائعا وتستحق الفوز.

وأصاف المدير الفنى لغينيا: كنت من بضعة أشهر بصدد بناء منتخب وانتقلنا من المرحلة الأولى وتحسنت بعض الأمور وتميز لاعبينا بالتفاني.

وقال: "أظن أن فريقي لعب مع الجزائر وكان على دراية انها ستكون معقدة واعتمد الخضر على التسجيل وحاولنا التسديد لكن لم نكن في وضع جيد".

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي اقيمت على ستاد الدفاع الجوي.