فرجاني ساسي: اليوم أظهرنا قدراتنا وخطأ رامي البدوي وارد

علق نجم المنتخب التونسي فرجاني ساسي على فوز منتخب بلاده على نظيره الغاني، أمس الاثنين، بركلات الترجيح وتأهله لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فرجاني ساسي "المباراة لم تكن سهلة على تونس. تعرضنا لانتقادات كبيرة بعد الدور الأول، وكان المنتقدين محقين في ذلك، لكننا تقبلناها وشعرنا بالمسؤولية".

وتابع "اليوم أظهرنا قدراتنا ولعبنا حتى النهاية رغم قبولنا هدفا متأخرا" ووصف ساسي خطأ رامي البدوي بأنه "وارد الحدوث".

وأضاف "صممنا قبل المباراة على إصدار رد فعل وأن نُظهر للشعب التونسي تحلينا بالمسؤولية وأننا رجال، وكنا نستحق الفوز دون حتى اللجوء لركلات الجزاء".

وعن تسديده الركلة الأخيرة: "كنت واثقا في نفسي وأردت تسديد آخر ركلة جزاء، خصوصا بعد أن غبت عن المباراتين الماضيتين. أردت لتونس أن تفوز، نريد الذهاب بعيدا في البطولة".

نجح منتخب تونس في التغلب على نظيره الغاني، والتأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه بمباراة اليوم ضمن أخر مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة 6-5.

وسجل الهدف رامي البدوي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 91، بعد ركلة حرة مباشرة للمنتخب الغاني في وسط ملعب تونس نفذ بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها رامي البدوي برأسية سيئة للغاية وضعت الكرة داخل شباك الحارس معز حسن.