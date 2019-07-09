جسر جوي بين الجزائر ومصر في "أمم أفريقيا 2019"

أوضح خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة بالجزائر، أن هناك عدة طائرات ستسافر من الجزائر إلى مصر لمساندة "الخضر" في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال "زطشي" في تصريحات أبرزتها صحيفة الخبر الجزائرية: "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمشجعينا من أجل التنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من ربع النهائي".

وأضاف: "ننتظر توافد أعداد كبيرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب، علينا توفير لهم بطاقة المشجع من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

وشدد: "بخصوص المشجعين الذين كانوا سيعودون لأرض الوطن بعد انتهاء صلاحية تاريخ تذاكر سفرهم، نشكر مسؤولي مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، لتمديد إقامتهم إلى غاية نهاية مشوار المنتخب الوطني".

ومن المنتظر أن تسافر بعثة "الخضر" التي تقيم بالقاهرة منذ انطلاق البطولة إلى مدينة السويس يوم الخميس، لملاقاة كوت ديفوار ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم في ذات اليوم.