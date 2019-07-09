مدرب نيجيريا: بفوزه على الفراعنة الـ"بافانا بافانا" بات مرشحا للقب

قال غيرنو رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إن جنوب أفريقيا باتت المرشح الأول لفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، بفوزها على مستضيف البطولة وبطلها التاريخي، منتخب مصر.

وقال رور، في تصريحات من مقر إقامة النسور الخضراء: "بفوز جنوب أفريقيا على منتخب مصر، أعتقد أنها باتت ليس فقط مرشحة بالفوز علينا، بل هي مرشحة بالفوز بالبطولة كلها".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، ليضرب موعدا لمواجهة نيجيريا، يوم الأربعاء.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.