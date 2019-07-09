بالفيديو.. الجالية التونسية في مصر لـ"سبوتنيك": وجودنا في القاهرة الآن "فرصة"

تحدد الجالية التونسية في مصر يوما واحدا من كل أسبوع للاجتماع في أحد "المقاهي" بالقاهرة، وهذه العادة يزيد الالتزام بها مع المناسبات الرياضية، كما هو الحال الآن مع مشاركة المنتخب التونسي في منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

رغم خروج مصر من منافسات البطولة الأفريقية، إلا أن علمها كان مجاورا للعلم التونسي في "مقهى" يتجمع فيه أغلب أبناء الجالية التونسية، بالفرنسية والعربية يغني أبناء التوانسة لـ"نسور قرطاج": "vive la tunisie‬‏".

أغلب من يتواجدون في المقهى أزواج مصريين وزوجات توانسة يعيشون بمصر منذ سنوات، ولديهم أبناء يحملون الجنسيتين المصرية والتونسية.

يقول أحد أعضاء الجالية إنه "في كل مرة نتجمع فيها نعرف الناس بالثقافة التونسية وكيف نعيش في مصر، وما هي أجواء تشجيع الجمهور التونسي".

© REUTERS / Amr Abdallah الجماهير التونسية في المدرجات أمس

وتأهل "نسور قرطاج" للدور ربع النهائي لبطولة، بعد فوزه أمس على منتخب غانا بركلات الترجيح. وانتهت المباراة والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف مقابل مثله قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها فرجاني ساسي نجم تونس بخمس ركلات مقابل أربع.