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15:39 09 يوليو/ تموز 2019
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    لورش لاعب جنوب أفريقيا يسجل في مرمى المنتخب المصري

    مدرب جنوب أفريقيا: من يوقف محمد صلاح وتريزيجيه يمكنه إيقاف نسور نيجيريا

    © AFP 2019 / Khaled DESOUKI
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أكد ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن مواجهة نيجيريا ستكون صعبة للغاية، لأنها واحدة من أهم منتخبات القارة السمراء.

    وقال باكستر خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا".

    منتخب جنوب أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وتابع: "نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا".

    وأضاف: "مباراة الغد صعبة للغاية لهم، ولا يوجد هناك شيء معين سنتكلم عنه فنيا، ولكننا سنسعى لتحسين الأداء".

     وقال مدرب الأولاد: "نأمل في أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".

    وأردف "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز، وهذا هو دور المدرب، وطبيعي ان يسعى نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".

    وعن فوزه على مصر قال: "إن هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفوز، وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس أننا نستطيع ان نحقق الفوز رغم الجمهور الكبير، وهذا ما نسعى اليه أمام نيجيريا".

    وأردف: "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة، ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

    ومضى: "نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة، وسننظر إلى هذه المباراة وسنزيل التوتر من اللاعبين، وسنحافظ على توازننا وهي في النهاية مباراة كرة قدم وارد فيها الفوز والخسارة".

    واستطرد: "سنفكر جيدا في إيقاف مهاجمي نيجيريا، ونجحنا في إيقاف محمد صلاح وتريزيجيه من قبل، ولن نفكر بصورة فردية للمهاجمين ولكن للفريق ككل".

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