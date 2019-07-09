رسالة من جنش لفرجاني ساسي بعد الفوز على غانا

هنأ محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، زميله بالفريق الأبيض، التونسي فرجاني ساسي، بعدما قاد الأخير منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب جنش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ميروك يا ابن الكيان.. بس ضربة الجزاء سهله كنت صديتها".

يذكر أن فرجاني ساسي سجل مساء أمس، ركلة الترجيح الحاسمة لمنتخب تونس أمام غانا، ليفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين باستاد الإسماعيلية، شرقي مصر، في إطار دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2019.

ميروك يا ابن الكيان ❤️💪🏻 بس ضربت الجزاء سهله كنت صديتها 🤣🤣🤣 https://t.co/SJEe3IhXjz — mahmoud genish (@genish_mahmoud) ٩ يوليو ٢٠١٩

​يشار إلى أن جنش كان مصابا بقطع في وتر أكيليس، خلال وجوده بمعسكر المنتخب المصري.

وخرج المنتخب الوطنى المصري من البطولة على يد جنوب أفريقيا بالخسارة أمامه بهدف نظيف من دور الـ16.