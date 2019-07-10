حارس تونس يعلق على تصرف يثير استياء الآلاف

أصدر حارس منتخب تونس، المعز حسن، أول تعليق على التصرف الذي بدر منه خلال مباراة نسور قرطاج أمام غانا، والذي أثار استياء الآلاف.

وتقدم المعز حسن باعتذاره للجماهير التونسية والجهاز الفني لمنتخب تونس، بعدما رفض الخروج بديلا في المباراة، ومشاركة الحارس الثاني في ركلات الترجيح.

وتمكن منتخب تونس من حجز مقعد في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا، المقامة في مصر حاليا حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

وتمكن منتخب تونس من الفوز بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي مع غانا بهدف لكل منهما.

وقال حارس تونس في بيان عبر صحفته الرسمية على موقع "تويتر": "مبروك تونس! أريد أن أعود إلى حادثة الأمس وسأبدأ بالاعتذار إلى مدربي وزملائي في الفريق، وجميع مؤيدي المنتخب الوطني".

وتابع: "كانت ضغوط المباراة وحماسي للعب، سببا لرد فعلي المؤسف خلال المباراة ضد غانا".

​

ومضى: "أدرك أن روحي الرياضية كانت مفقودة خلال هذا الوقت، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني أظهرت دائما الاحترافية والوطنية والشعور القوي بالانتماء إلى منتخب بلادي".

وأتم: "أؤكد على اعتذاري للجميع وأعتمد على فهم الإداريين وزملائي في الفريق ومؤيديهم، وأتعهد بأن يكون لدي موقف إيجابي وروح من التماسك لبقية مسيرتي بين نسور قرطاج، كوني جزءا منه، مبروك لنا جميعا".

وكان المعز لحسن أعرب عن استيائه من قرار المدير الفني لمنتخب تونس، آلان غريس، من استبداله بالحارس الثاني، فاروق بن مصطفى، خلال الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية ليتصدى الحارس الاحتياطي لركلات الترجيح، التي فازت بها نسور قرطاج بنتيجة (5-4).