بالفيديو... نجم بنين يخوض تحديا قبل ساعات من مواجهة السنغال في أمم أفريقيا

خاض نجم وسط منتخب بنين، تحديا وصف بالخطير، قبل ساعات فقط من مواجهة منتخب بلاده القوية مع السنغال في بداية لقاءات دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

قرر لاعب وسط بنين، سيس دألميدا، أن يخوض تحدي "غطاء الزجاجة" الشهير، وفقا لما نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ولكن نجح لاعب وسط بوردو الفرنسي، في التحدي وأسقط غطاء الزجاجة، بلياقة فريدة، تظهر جاهزية اللاعبين إلى المباراة التي ستنطلق بعد ساعات قليلة.

ومن المقرر أن يواجه بنين منتخب السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة.

وكان منتخب بنين قد أخرج منتخب المغرب في مباراة وصلت إلى ركلات الترجيح، فيما أخرج السنغال منتخب أوغندا بفوزه بهدف دون رد.

وسيواجه الفائز من مواجهة السنغال مع بنين، الفائز من مباراة الجزائر مع كوت ديفوار، التي ستلعب غدا الخميس.