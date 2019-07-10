مدرب الجزائر يحذر: كوت ديفوار منتخب يمكنه أن يهزمك من دون أن يلعب

حذر مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، من منتخب كوت ديفوار، من أنه منتخب يمكن أن يهزم أي فريق أمامه من دون أن يلعب كرة قدم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر مع أفيال كوت ديفوار في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/ تموز.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي "كوت ديفوار منتخب صاحب تاريخ وخبرة، ولا يمكن الاستهانة به".

وتابع "انتهى زمن الاختبارات، فتلك هي مباراة ربع نهائي، ينبغي أن يكون هناك فائز ليعبر إلى الدور المقبل".

واستمر "كوت ديفوار منتخب مرشح للقب، ويمتلك لاعبين جيدين، يلعبون في أكبر دوريات العالم، وهم لاعبين خبرة، لديهم اقتناع بالقدرة على الفوز، وحققوا اللقب عام 2015".

واستطرد

"كما أنه منتخب يمكنه الفوز حتى من دون أن يلعب كرة قدم، ولعل مباراتهم مع مالي في دور الـ16 أبرز دليل".

وأردف "لقد فاز الأفيال بهدف دون رد، رغم أن مالي كانت مسيطرة على كل مجريات المباراة".

وتابع "هذا منتخب (كوت ديفوار) يمكن أن تسيطر عليه دون أن تسجل، ويتمكن في نهاية المطاف من الفوز عليك".

وأتم مدرب محاربي الصحراء

"لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز والتصميم، فتلك لن تكون مباراة سهلة ولا لطرف على حساب طرف".

وتسعى الجزائر، إلى استمرار تقديم العروض القوية في تلك البطولة، خلال مواجهتها كوت ديفوار على استاد السويس، من أجل الفوز بلقب أفريقي ثان عقب لقب 1990 الشهير، فيما يأمل كوت ديفوار إلى إضافة لقب ثالث في جعبتهم، بعد لقبي 1992 و2015.

وتأهلت الجزائر إلى دور الثمانية، بعد فوزها على غينيا بثلاثية نظيفة، فيما تمكن كوت ديفوار من الفوز على مالي بهدف دون رد.

وأوضح خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة في الجزائر، أن هناك عدة طائرات ستسافر من الجزائر إلى مصر لمساندة "الخضر" في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال زطشي في تصريحات أبرزتها صحيفة الخبر الجزائرية "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمشجعينا من أجل التنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من ربع النهائي".

وأضاف "ننتظر توافد أعداد كبيرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب، علينا توفير لهم بطاقة المشجع من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".