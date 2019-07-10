مدرب تونس: منتخب مدغشقر قوي ويومان غير كافيين

ويلتقي منتخب تونس مع مدغشقر غدا في التاسعة مساء على ستاد السلام، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019.
يومان غيركافيين
أضاف جريس، أن مباراة غانا كانت صعبة جدا ويومان غير كافيان بالنسبة لنا للحصول على الراحة الكافية، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة أيضا بكل قوة.
وشدد جريس، على أن يومان ليس كافيان بعد مباراة غانا، خاصة أننا لعبنا 120 دقيقة بالإضافة إلى ركلات الجزاء ويجب علينا أن نتوائم معها ونبذل قصارى جهدنا ونجهز فريقان على المستوى البدني فقد استطعنا بعد 120 دقيقة كان الهم الشاغل الأساسى أن نخرج اللاعبين من الحالة التي مرو بها.
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