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17:29 10 يوليو/ تموز 2019
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    مدرب منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا 2019

    مدرب تونس: منتخب مدغشقر قوي ويومان غير كافيين

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أكد المدير الفني للمنتخب التونسي، آلان جريس، أن منتخب مدغشقر من المنتخبات المتميزة، بالبطولة واستطاع تصدر قمة مجموعته في الدور الأول ولذلك ستكون مباراة فريقه معه غدا صعبة للغاية.

    ويلتقي منتخب تونس مع مدغشقر غدا في التاسعة مساء على ستاد السلام، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا 2019.

    منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    المنتخب التونسي يتخذ قرارا عاجلا وسط انتقادات شديدة لأدائه في أمم أفريقيا
    أشار المدير الفني لنسور قرطاج خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بستاد السلام، أن منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في أفريقيا، بل يمتلك لاعبوه أداء قويا ومتميزا ومهاريا ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبينا وسنلعب المباراة بجدية شديدة.

    يومان غيركافيين

    أضاف جريس، أن مباراة غانا كانت صعبة جدا ويومان غير كافيان بالنسبة لنا للحصول على الراحة الكافية، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة أيضا بكل قوة.

    وشدد جريس، على أن يومان ليس كافيان بعد مباراة غانا، خاصة أننا لعبنا 120 دقيقة بالإضافة إلى ركلات الجزاء ويجب علينا أن نتوائم معها ونبذل قصارى جهدنا ونجهز فريقان على المستوى البدني فقد استطعنا بعد 120 دقيقة كان الهم الشاغل الأساسى أن نخرج اللاعبين من الحالة التي مرو بها.

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