هيفاء وهبي تعلق على توديع مصر كأس الأمم الأفريقية

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على إبداء رأيها في مشاركات الدول العربية بكأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

غردت هيفاء وهبي عبر "تويتر" قائلة "مع انه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب. كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات".

وودع منتخب مصر البطولة من دور الستة عشر بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

مع انه زعلنا لخروج #مصر من بطولة #كأس_أمم_أفريقيا_2019 ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي #الجزائر و #تونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب👌🇹🇳 🇩🇿 كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات#مصر_2019#TotalAFCON2019 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 10, 2019

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة مدغشقر يوم غد الخميس في اليوم الأول من مباريات دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية.

وعلى ذات الصعيد، يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره الإيفواري في ذات اليوم، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.