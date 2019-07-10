أول استخدام لتقنية حكم الفيديو في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، تطبيق تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور ربع النهائي.
السيدات والسادة 📢— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
لدينا ضيف جديد في ستاد القاهرة وسيكون له كلمة الحسم في بعض الأوقات 👌
تقنية الفيديو 📺📽️#TotalAFCON2019 #نيجيريا_جنوب_افريقيا pic.twitter.com/7qSZQ9oNTR
في الدقيقة 54 من عمر اللقاء حصل منتخب السنغال على ركلة حرة غير مباشرة تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، لمست رأس أحد لاعبي السنغال وذهبت لساديو ماني الذي أسكنها الشباك.
روح الفريق تجعل #أسود_التيرانغا أول أضلاع المربع الذهبي! 🔲✅ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/jeytPrvDO2— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019
فقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو قرار أكدت تقنية الفيديو صحته.
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