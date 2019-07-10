أول استخدام لتقنية حكم الفيديو في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، يتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو VAR خلال مباراة السنغال وبنين في دور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، تطبيق تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور ربع النهائي.

السيدات والسادة 📢

لدينا ضيف جديد في ستاد القاهرة وسيكون له كلمة الحسم في بعض الأوقات 👌

تقنية الفيديو 📺📽️#TotalAFCON2019 #نيجيريا_جنوب_افريقيا pic.twitter.com/7qSZQ9oNTR — CAF — عربي (@caf_online_AR) July 10, 2019

في الدقيقة 54 من عمر اللقاء حصل منتخب السنغال على ركلة حرة غير مباشرة تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، لمست رأس أحد لاعبي السنغال وذهبت لساديو ماني الذي أسكنها الشباك.

فقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو قرار أكدت تقنية الفيديو صحته.