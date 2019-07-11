بالفيديو... مهاجمة وتقطيع ملابس وزير رياضة في مجموعة مصر بأمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن تعرض وزير رياضة دولة أفريقية كانت في مجموعة مصر بكأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، للهجوم من قبل جماهير منتخب بلاده.

وأشارت التقارير إلى أن وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية، تعرض لهجوم من قبل مشجعي منتخب بلاده، عقب خروج المنتخب من دور الـ16 للبطولة الأفريقية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره الصحفي، فريد إندير هيريرا، أن المشجعين هاجموا وزير الرياضة في المطار لدى عودته، واعتدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد خسر أمام مدغشقر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB — Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) July 9, 2019

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واستطاع منتخب مدغشقر حسم التأهل لربع النهائي بعد عبور الكونغو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2، ليصبح "الحصان الأسود" للمسابقة، بعدما كتب تاريخا جديدا، بتأهله لربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما جاء ظهوره في النسخة الحالية بتاريخ "كان" لأول مرة فى تاريخه أيضا.

ويعتبر منتخب مدغشقر ثاني فريق لا يخسر في أول 4 مباريات له في تاريخ أمم أفريقيا، منذ منتخب ليبيا في نسخة 1982، والذي لم يخسر في أول 5 مباريات، ومن الممكن أن يعادل إنجاز "فرسان المتوسط" في لقاء اليوم أمام تونس.

ويطمح منتخب مدغشقر للحفاظ عل سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم منتخب ليبيا، الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في أول 5 مباريات في تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.