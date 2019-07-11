بالفيديو... أهداف مباراة تونس ومدغشقر في أمم أفريقيا (3-صفر)

وافتتح فرجاني ساسي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 52 من زمن المباراة من تسديدة غالطت الحارس.
هدف ⚽️ المتألق فرجاني ساسي يهدي الأسبقية لـ #نسور_قرطاج— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019
🇹🇳 1 — 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ZbdYFkf9LN
فيما أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 من زمن المباراة من تسديدة مرتدة من تسديدة وهبي الخرزي الصاروخية.
هدف ⚽️ يوسف المساكني يعزز تقدم #نسور_قرطاج بالثاني!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 11, 2019
🇹🇳 2 — 0 🇲🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/fgvTBtegRM
وأضاف نعيم السليتي الهدف الثالث من انفراد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع
وبتلك النتيجة تأهل نسور قرطاج إلى الدور نصف النهائي، ليلتقي مع السنغال يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الجاري.
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