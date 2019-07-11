بالفيديو... أهداف مباراة تونس ومدغشقر في أمم أفريقيا (3-صفر)

تأهل منتخب تونس، مساء اليوم الخميس، إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بفوزه على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات دور الثمانية في أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/ تموز.

وافتتح فرجاني ساسي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 52 من زمن المباراة من تسديدة غالطت الحارس.

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فيما أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 من زمن المباراة من تسديدة مرتدة من تسديدة وهبي الخرزي الصاروخية.

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وأضاف نعيم السليتي الهدف الثالث من انفراد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع

وبتلك النتيجة تأهل نسور قرطاج إلى الدور نصف النهائي، ليلتقي مع السنغال يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الجاري.