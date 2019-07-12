بعد الفوز على مدغشقر... مدرب تونس: مواجهة السنغال صعبة للغاية

قال آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس إن فريقه قدم أداء قوي ولعب بروح عالية أمام مدغشقر وهو ما كان يبحث عنه الجمهور التونسي منذ انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف جريس عقب المباراة: "لن أرد على أي انتقادات موجهة للمنتخب وعلينا التفكير في لقاء نصف النهائي من الآن".

وتابع في المؤتمر الصحفي، قائلا " منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب منتخبات أفريقيا بل يقدم أداء مميز ومهاري ويلعب بحماس شديد وروح جماعية كبيرة".

وأوضح "الشوط الأول ظهر منتخب مدغشقر بحيوية وقوة لأننا كنا مجهدين من مباراة غانا ولم يكن هناك فترة راحة كافية بين المباراتين، ولذلك فضلنا توفير جهدنا للشوط الثاني من أجل إحراز الأهداف وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم تصريحاته:

"بلا شك مواجهة السنغال ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، خاصة أن الطرفين يمتلكون لاعبين مميزين ومن الآن سنعمل على الاستعداد لهذه المباراة".

وفاز منتخب تونس على مدغشقر بنتيجة (3-0) في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة السنغال.