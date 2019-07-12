حسن شحاتة: أنا جاهز لتدريب المنتخب المصري

أعلن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه جاهز لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16.

وقال شحاتة في تصريحات على قناة "تايم سبورت"، أمس الخميس، إنه "جاهز لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، ولا يمكن أن أقول إن سني كبر على تولي المسؤولية الفنية للمنتخب".

وتابع: "الفترة المقبلة للمنتخب تتطلب إسناد المهمة الفنية لمدرب وطني وليس أجنبي، خلال الفترة الماضية الجميع كان شاهدا على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة المدرب الوطني".

وأضاف: "على الجانب الآخر يأتي المدرب الأجنبي للحصول على المكاسب المادية فقط دون الاستفادة من رؤيته الفنية".

جدير بالذكر أن المدرب حسن شحاتة حقق 3 بطولات أفريقية تاريخية ذهبية مع منتخب مصر 2006 و2008 و2010، بخلاف المستوى الرائع في بطولة كأس القارات عام 2009، أمام البرازيل وإيطاليا، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.