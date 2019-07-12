شاهد: مطالبات بمنع رفع علم الجزائر بعد أحداث الفوضى في شوارع فرنسا

شهدت شوارع فرنسا، مساء أمس الخميس، حالة من الفوضى والخراب، خلال احتفالات مشجعي منتخب الجزائر بتأهل الخضر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن شوارع باريس وبالأخص الشانزليزيه ومارسيليا ومونبيلييه وليون، شهدت حالة من السرقة والنهب والفوضى العارمة، التي أدت إلى خسائر مادية واسعة، علاوة على مقتل سيدة وإصابة طفليها في مونبلييه.

أما في العاصمة باريس ، قام عشرات الأشخاص بنهب محلين تجاريين بالقرب من جادة الشانزيليزيه، حيث تجمع آلاف الأشخاص مساء أمس.

وبعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، قامت مجموعات بمهاجمة ثلاثة محلات تجارية لبيع دراجات نارية بينما كانت الاحتفالات مستمرة في الجادة. وبعد كسر واجهتي محلين، قام أشخاص بنهبهما.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، أنه تم احتجاز ثلاثة وأربعين شخصا في فرنسا، بسبب الاضطرابات أثناء الاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم وانتقاله إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس أفريقيا.

Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements.

43 personnes ont été interpellées. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 12, 2019

ونشر كاستانر على صفحته في "تويتر": "الدمار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية، خلال احتفالات كأس الأمم الأفريقية غير مقبولة. أحيي تصرفات قواتنا التي حشدت في باريس وفي كل المناطق، للحفاظ على النظام واحتواء الاضطرابات. تم اعتقال 43 شخصًا".

Come check out our video, احداث فرنسا ومقتل امرأة في خروج الجزائريين للاحتفال بالتأهل للنصف النهائي! #YouTube #videogame

https://t.co/Qnq2G5eyPL — talhitahar (@TaharTalhi3) July 12, 2019

وقال كاستانر، في تغريدة أخرى: "الأضرار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية على هامش احتفالات فوز منتخب الجزائر في أمم أفريقيا 2019 غير مقبولة تماما".

كما استغلت رئيسة التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، تلك الأحداث وهاجمت الجزائريين واتهمتهم بالتورط في أعمال الشغب.

Tensions sur les Champs-Elysées après de longues heures festives en compagnie des supporters de l'Algérie.#CIVALG #CAN2019 #Algerie pic.twitter.com/pUMVcgEcBn — D Anthony (@AnthonyDepe) July 11, 2019

وطالبت لوبان، بضرورة التضامن مع موقف نائبها في البرلمان الأوروبي، بضرورة حظر رفع علم الجزائر في فرنسا.

وطالبت لوبان وزير الداخلية الفرنسي، بضرورة تطبيق قرار منع رفع علم الجزائر يوم 14 يوليو/تموز تحديدا.

Les algériens fêtent une nouvelle victoire de leur équipe à la #CAN2019 sur les Champs-Elysées.#Algerie #CIVALG pic.twitter.com/RoSHOI0PR9 — D Anthony (@AnthonyDepe) July 11, 2019

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر في نصف نهائي أمم أفريقيا أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل 14 يوليو/تموز.

Mort d’une mère de famille fauchée par un supporter algérien: voilà où mènent le laxisme d’Etat et l’inaction de @CCastaner.



Dimanche prochain, un important dispositif policier doit prévenir tout débordement: il en va de la sécurité des Français! MLP https://t.co/nQYYia13JV — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 12, 2019

وتتزامن تلك المباراة الهامة لمنتخب الجزائر، مع احتفالات فرنسا بالعيد الوطني الفرنسي يوم 14 يوليو.