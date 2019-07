أول رد من لاعبي الجزائر على فوضى احتفالات الجماهير في فرنسا

View this post on Instagram

Nous sommes tous heureux de notre victoire hier soir à la #Can2019. Nous, joueurs, faisons notre maximum pour vous rendre fiers de nous… A vous de la fêter dignement et humblement sans débordement, faites que nous soyons fiers de vous en retour One two three viva l’Algerie 🇩🇿❤️

