أول رد من لاعبي الجزائر على فوضى احتفالات الجماهير في فرنسا

أثار احتفال الجماهير الجزائرية في فرنسا بعد فوز محاربي الصحراء على كوت ديفوار (ساحل العاج) يوم أمس، في الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية وتأهله لنصف نهائي "كان" 2019 ردود فعل كبيرة.

فازت الجزائر 4-3 بركلات الترجيح على ساحل العاج، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 في استاد السويس الجديد.

فوضى خلال الاحتفال



أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن شوارع باريس وبالأخص الشانزليزيه ومارسيليا ومونبيلييه وليون، شهدت حالة من السرقة والنهب والفوضى العارمة، التي أدت إلى خسائر مادية واسعة، علاوة على مقتل سيدة وإصابة طفليها في مونبلييه.

وشهدت شوارع فرنسا، مساء يوم الخميس، حالة من الفوضى والخراب، خلال احتفالات مشجعي منتخب الجزائر بتأهل الخضر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

أما في العاصمة باريس، قام عشرات الأشخاص بنهب محلين تجاريين بالقرب من جادة الشانزيليزيه، حيث تجمع آلاف الأشخاص مساء أمس.

وبعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، قامت مجموعات بمهاجمة ثلاثة محلات تجارية لبيع دراجات نارية بينما كانت الاحتفالات مستمرة في الجادة. وبعد كسر واجهتي محلين، قام أشخاص بنهبهما.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، أنه تم احتجاز ثلاثة وأربعين شخصا في فرنسا، بسبب الاضطرابات أثناء الاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم وانتقاله إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس أفريقيا.

رد لاعبي منتخب الجزائر

كرد أولي من طرف بعض اللاعبين الجزائريين قرر آدم أوناس أن يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية في فرنسا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث طالبهم بالتعقل والاحتفال بطريقة لائقة لتجنب المشاكل مع الشرطة الفرنسية.

وقال أوناس: "نحن فخورون بفوزنا أمس في كأس أمم أفريقيا، نحن اللاعبون نقدم كل ما لدينا لكي تفخروا بنا، والآن حان دوركم لكي نفتخر باحتفالاتكم بطريقة جميلة وراقية.. وان، تو، ثري، فيفا لالجيري".