أول رد من لاعبي الجزائر على فوضى احتفالات الجماهير في فرنسا

فازت الجزائر 4-3 بركلات الترجيح على ساحل العاج، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 في استاد السويس الجديد.
فوضى خلال الاحتفال
أما في العاصمة باريس، قام عشرات الأشخاص بنهب محلين تجاريين بالقرب من جادة الشانزيليزيه، حيث تجمع آلاف الأشخاص مساء أمس.
وبعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، قامت مجموعات بمهاجمة ثلاثة محلات تجارية لبيع دراجات نارية بينما كانت الاحتفالات مستمرة في الجادة. وبعد كسر واجهتي محلين، قام أشخاص بنهبهما.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، أنه تم احتجاز ثلاثة وأربعين شخصا في فرنسا، بسبب الاضطرابات أثناء الاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم وانتقاله إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس أفريقيا.
رد لاعبي منتخب الجزائر
كرد أولي من طرف بعض اللاعبين الجزائريين قرر آدم أوناس أن يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية في فرنسا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث طالبهم بالتعقل والاحتفال بطريقة لائقة لتجنب المشاكل مع الشرطة الفرنسية.
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Nous sommes tous heureux de notre victoire hier soir à la #Can2019. Nous, joueurs, faisons notre maximum pour vous rendre fiers de nous… A vous de la fêter dignement et humblement sans débordement, faites que nous soyons fiers de vous en retour One two three viva l’Algerie 🇩🇿❤️
وقال أوناس: "نحن فخورون بفوزنا أمس في كأس أمم أفريقيا، نحن اللاعبون نقدم كل ما لدينا لكي تفخروا بنا، والآن حان دوركم لكي نفتخر باحتفالاتكم بطريقة جميلة وراقية.. وان، تو، ثري، فيفا لالجيري".
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