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15:23 13 يوليو/ تموز 2019
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    لاعبي الجزائر يحتفلون بالفوز على كوت ديفوار

    مهدي عبيد: أنا جزائري 100%... وبلماضي يكشف سبب بكائه أمام كوت ديفوار

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أبدى لاعب خط وسط منتخب الجزائر، مهدي عبيد، ثقته في فريقه وقدرته على تخطي نيجيريا غدا باستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال عبيد في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت قبل مواجهة نيجيريا في نصف النهائي، "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين ونعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما علينا لإقصائهم غدا".

    أنا جزائري 100%

    لاعبي الجزائر يحتفلون بالفوز على كوت ديفوار
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    الإصابة تنهي مشوار نجم الجزائر في أمم أفريقيا 2019
    وتابع: "ولدت في فرنسا ولكني جزائري ١٠٠٪، وسنقاتل أنا وزملائي لإسعاد جماهيرنا والشعب الجزائري بأكمله".

    وأتم: "تحضرنا جيدا لمباراة الغد ونسعى لتقديم مباراة تليق بنا بعدما أبدى الجميع ثقته في الجزائر، وتصنيفه كمرشح للتتويج باللقب".

    وفي نفس الصدد، قال المدير الفني لمحاربي الصحراء، جمال بلماضي، "لا يوجد فريق أفضل من الآخر في نصف النهائي بناء على تاريخه، الأفضل في الملعب سيفوز".

    خطأ بونجاح ليس نهاية العالم

    وعن بونجاح الذي أهدر ركلة جزاء أمام كوت ديفوار قال: "بغداد بونجاح هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، وسجل لنا أهدافا في التصفيات ويعمل لمصلحة الفريق وإهدار ركلة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية الهالم".

    تابع: "نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب، وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين".

    وعن العودة إلى ستاد القاهرة بعدما شارك أمام مصر في تصفيات كأس العالم ٢٠٠٢ قال: "موقفي كلاعب مختلف تماما عنه كمدير فني وأتطلع الآن للفوز واستخدام خبرتي السابقة وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريقا مختلفا وخسرنا، وغدا أحاول أن أقدم أداء أفضل".
    وعن محاولة لاعبي الجزائر الحصول على ركلات جزاء أمام كوت ديفوار قال بلماضي: "هناك حكام وحكم فيديو وإذا كان الجانب النيجيري يحاول أن يؤثر علينا فهناك حكام وهو أمر يخصهم ولا يخص الإعلاميين".

    وأتم: "تعافينا من مواجهة كوت ديفوار وتحضرنا جيدا لمواجهة الغد".

    هكذا نرى محرز

    جماهير منتخب الجزائر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    أول رد من لاعبي الجزائر على فوضى احتفالات الجماهير في فرنسا
    وشدد بلماضي على أن رياض محرز لاعب كبير، ويستطيع التسجيل في أي لحظة، لكنه في خدمة الجماعة مثل باقي اللاعبين.

    وأشار بلماضي إلى أن هناك أجيال عظيمة صنعت تاريخا للجزائر، مثل جيل 1990 المتوج بكأس الأمم، ومن صنعوا التاريخ في المونديال مثل ماجر وبلومي، بجانب الجيل الذي خاض مونديال البرازيل، وهذا الجيل يبني على ما حققه الجيل السابق لصناعة تاريخ جديد للجزائر.

    بكيت لهذا السبب

    وقال بلماضي إنه على دراية بمشاعر الجماهير، ولذلك نزلت دموعه هو ولاعبيه عقب الفوز على كوت ديفوار من أجل تلك الجماهير، وسيكرر نفس الأمر لو تأهل للنهائي أمام نيجيريا.

    وأحرج بلماضي سؤال صحفية نيجيرية، قالت إن لاعبه بنسبعيني ضرب وجهه وادعى الإصابة أمام كوت ديفوار، وقال: "إذا كنت تريدين أن تضعي الضغط عليه بهذه الطريقة فلن تنجحي".

    ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري، في التاسعة من مساء غد الأحد، على استاد القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

    وتخطى المنتخب الجزائري نظيره الإفواري بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تجاوزت نيجيريا عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مباراة الجزائر ونيجيريا, مباراة الجزائر وكوت ديفوار, بلماضي, منتخب الجزائر
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