مدرب السنغال: سنفوز بأمم أفريقيا من أجل الشعب... وهذا سبب تطور ساديو ماني

أكد المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، أن الفوز ببطولة أفريقيا يعد حلم للشعب السنغالي بأكمله خاصة وأن المنتخب لم يفز بالبطولة منذ ٢٠٠٢.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد القاهرة للحديث عن مواجهة منتخب تونس غدا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019، أنه نجح في الصعود بأسود التيرانجا للمونديال ووصوله في بطولة الأمم الأفريقية الحالية إلى نصف النهائي ويسعى لتحقيق اللقب.

ويلتقى منتخب السنغال مع نظيره التونسي، غدا الأحد، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا على استاد الدفاع الجوي.

وأضاف سيسيه، أن استمراره مع منتخب بلاده لمدة ٥ سنوات أفاده كثيرا، وأنه اكتسب خبرات كبيرة وأدائه تطور وأنه عادل بين اللاعبين.

هذا سبب تطور ساديو ماني

وتحدث سيسيه عن ساديو ماني نجم السنغال مشيرا إلى أنه لاعب ذكي ويبذل مجهودا كبيرا مع أسود التيرانجا، ووجوده في ليفربول أفاده كثيرا خاصة وأنه تدرب مع أكثر من مدرب.

وأضاف: "ماني يتطور من مباراة لأخرى، الأمر ليس مفاجأة بالنسبة لي، فهو لاعب كبير والجيل الحالي يساعده بشكل رائع.. لم يستفد فقط من بصمات مدربه يورجن كلوب، ولكن أيضا من تعاون زملائه، والروح الجماعية لمنتخب السنغال".

وشدد المدير الفني لمنتخب السنغال أن لاعبي السنغال شرفاء وأمينون وهذا الشعور يسود الفريق وأن عليهم أن يعرفوا أن لهم حقوق وعليهم واجبات.

وفي نفس الصدد، أكد لامين جاساما لاعب منتخب السنغال، أن منتخب تونس قوي وأن المباراة معه لن تكون سهلة.

معرفة آلان جريس بنا لا تعني شيئا



وأوضح لامين جاساما، أن معرفة آلان جريس للاعبي السنغال بحكم تدريبه لمنتخب السنغال من قبل لا يسبب لهم أي أزمة أو قلق مشيرا إلى أن فريق السنغال تغير عن السنوات الماضية وتطور أدائه بشكل كبير، وبالتالي الأداء في الملعب وهو الأهم من معرفة اللاعبين.

وشدد جاساما أن لاعبي تونس مميزون ويجب الحرص في التعامل معهم في لقاء الغد، مشيرا إلى أن لاعبي السنغال سيسعون لإرباك المنتخب التونسي.

دعم الزملاء طور مستواه

وتابع جاساما أنه في بدايته واجه العديد من الانتقادات ولكن هذه الانتقادات ساعدته في تحسن أدائه كثيرا هذا إلى جانب الدعم الكبير الذي وجده من جانب زملائه في المنتخب، مشيرا إلي أن منتخب السنغال حاليا هو عائلة واحدة.

وأضاف جاساما أنهم يسعون إلي حفر اسمهم في تاريخ السنغال بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية هذه المرة واسعاد الشعب السنغالي.