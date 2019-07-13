الجيش الجزائري يخصص 6 طائرات عسكرية لنقل جماهير "محاربي الصحراء" إلى القاهرة

أعلنت قيادة الجيش الجزائري عن تخصيص ٦ طائرات عسكرية لنقل ٦٠٠ مشجع إلى القاهرة لحضور مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا غدا الأحد بين الخضر ونيجيريا.

وأعلن التلفزيون الجزائري، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي قررت إرسال الطائرات بالتنسيق مع الوزير الأول، نور الدين بدوي لدعم الفريق في مباراته الهامة أمام النسور الخضر، وفقا لموقع "تي إس آي" الجزائري.



وحسب ما نقله التلفزيون العمومي فإن الطائرات الست التي ستنقل مناصري الخضر إلى القاهرة، ستنطلق من مطارات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وورقلة.

وبجانب الطائرات العسكرية أعلنت الحكومة أمس تخصيص 10 طائرات مدنية "شارتر"، لنقل الجماهير إلى القاهرة، ليصل الإجمالي إلى ١٦ طائرة قبل مباراة نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري، في التاسعة من مساء غد الأحد، على استاد القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وتخطى المنتخب الجزائري نظيره الإفواري بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تجاوزت نيجيريا عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.