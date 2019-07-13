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17:45 13 يوليو/ تموز 2019
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    تأهل نيجيريا لربع نهائي أمم أفريقيا

    مدرب نيجيريا يطالب الجماهير المصرية بمساندته ويخشى قوة الجزائر

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أكد المدير الفني لمنتخب نيجيريا، جيرنوت روهر، جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في المباراة التي تجمعهما غدا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 باستاد القاهرة.

    وقال روهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة للحديث عن مباراة الجزائر: "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب أفريقيا كان علينا أن نبدأ الاستشفاء سريعا، وكان هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر".

    جماهير منتخب الجزائر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    منتخب الجزائر عاد من بعيد

    وأضاف: "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أداء الجزائر، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم".

    تابع: "منتخب الجزائر في التصفيات كان ضعيفا والآن أصبح قويا ويقدم أداء متوازنا بين الدفاع والهجوم، ولن تكون مباراة سهلة، ونحن نحترمهم للغاية، هم يتفوقون علينا الآن دفاعا وهجوما استقبلوا أقل منا وسجلوا أكثر أيضًا".

    وأتم: "أجرينا تغييرين على التشكيل قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ولدينا ٧ مهاجمين وكلهم جاهزين، ومن الممكن أن نشاهد تغييرات على التشكيل غدا".

    هل سيساند المصريون الجزائر أم سيتعاطف معنا؟

    وتابع: "الجماهير المصرية تحب كرة القدم الجيدة وهم بالفعل لديهم بعض التعاطف معنا لكن في الوقت نفسه هم عرب مثل الجزائر، ولا أعلم إذا كانوا سيشجعون فريقنا أم جيرانهم، وأتمنى أن نحظى بثقتهم".

    وشدد روهر: "تغلبنا على أحد المرشحين والآن سنواجه أفضل فريق في الأدوار الأولى، والأربعة المتواجدين في المربع الذهبي كلهم مرشحين".

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    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وفي نفس الصدد، أشاد كينيث أوميرو مدافع نيجيريا بأداء الجزائر قبل مباراة الفريقين التي تقام باستاد القاهرة غدا.

    أثق في الحكام ولا يمكنني أن أعد بشيء

    وقال أوميرو، "علينا الحذر من الجزائر خاصة داخل منطقة الجزاء لأنهم يمتلكون السرعة والمهارة، هم فريق قوي ونحن أيضا والكل جاهز لمباراة الغد ونتطلع للفوز".

    وتابع: "الشخصية والأداء لدينا كل شيء للمضي قدما نحو اللقب، نمتلك الشباب والخبرة والمواهب بجانب الأداء التكتيكي والمستوى العالي، وعلى أرضية الملعب تكون تلك الأشياء ميزة لنا وأتمنى أن نستخدمها غدا للإطاحة بمنتخب الجزائر".

    وأضاف: "أثق في الحكام ولا يمكنني أن أعد بشيء كل ما علينا هو التحضير للمباراة".

    ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري، في التاسعة من مساء غد الأحد، على استاد القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

    وتخطى المنتخب الجزائري نظيره الإفواري بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تجاوزت نيجيريا عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.

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    الكلمات الدلالية:
    مباراة الجزائر ونيجيريا, أمم أفريقيا 2019, نيجيريا
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