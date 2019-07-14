الجزائريون يزحفون إلى القاهرة لمساندة فريقهم في الدور نصف النهائي

وصل نحو 1500 مشجع جزائري إلى القاهرة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، لحضور المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الجزائر ونيجيريا على استاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

رددت الجماهير هتافات، "رانا جينا وباصيتو بينا" و"أيا بلايلي.. وجينا للقاهرة ونجيبو الكحلوشة، 123 فيفيان لالجيري".

ويتطلع منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية بإقصاء نيجيريا وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب مرة وحيدة عام 1990.

فيما يسعى منتخب "النسور الخضر" للمضي قدما نحو حصد اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.

ويلتقي المنتخبان النيجيري والجزائري، اليوم الأحد، في الدور النصف النهائي من البطولة على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية بانتظار الفائز من لقاء تونس والسنغال.