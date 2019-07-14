تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخبي الجزائر ونيجيريا

أعلن جيرونت روهور المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل النسور لمواجهة الجزائر، في مباراة الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة. مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي: حراسة المرمى: دانيل أكايبي

خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم

الوسط الدفاعي: ويلفريد نيديدي، إيتيبو

الوسط الهجومي: أليكس أيوبي، أحمد موسى، صامويل شيكويزي

المهاجم: أوديون إيجالو

تشكيلة الجزائر ونيجيريا الساعه ١٠:٠٠ بتوفيق للجزائر pic.twitter.com/9XU2th7lWP — الغامض ❤ (@Real33madrid13) July 14, 2019

كما أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

موبلحي، عيسى ماندي، رياض محرز ، يوسف بلايلي بغداد بونجاح، سفيان فيغولي، زيفان، بن سبعيني، إسماعيل بن ناصر، قيدورة، بن العمري.