تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخبي الجزائر ونيجيريا

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي: حراسة المرمى: دانيل أكايبي
خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم
الوسط الدفاعي: ويلفريد نيديدي، إيتيبو
الوسط الهجومي: أليكس أيوبي، أحمد موسى، صامويل شيكويزي
المهاجم: أوديون إيجالو
تشكيلة الجزائر ونيجيريا الساعه ١٠:٠٠ بتوفيق للجزائر pic.twitter.com/9XU2th7lWP— الغامض ❤ (@Real33madrid13) July 14, 2019
كما أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
موبلحي، عيسى ماندي، رياض محرز ، يوسف بلايلي بغداد بونجاح، سفيان فيغولي، زيفان، بن سبعيني، إسماعيل بن ناصر، قيدورة، بن العمري.
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