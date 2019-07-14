بالفيديو... هدف مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب السنغال لنهائي البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.
هدف ⚽️ "غلطة الشاطر" بألف! نيران صديقة تضع أسود التيرانغا في المقدمة.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
🇹🇳 0 — 1 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/BJhubRbh2Y
جاء الهدف في الدقيقة 100 خلال الشوط الإضافي الأول، بعدما نفذ السنغالي هنري سافييت ركلة حرة نحو منطقة الجزاء، خرج لها معز حسن حارس المرمى للتصدي، لكنها مرت وارتطمت بديلان برون الذي لم يتوقع الكرة وسكنت الشباك.
أقيمت المباراة على معلب استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
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