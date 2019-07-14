حارس مرمى السنغال يحصل على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام تونس

حصل ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ومنتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا 2019.

فاز المنتخب السنغالي على نظيره التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية للبطولة حارس مرمى السنغال رجلا للمباراة بعدما ظهر بشكل مميز وتصدى لركلة جزاء من فرجاني ساسي كانت سببا في فوز السنغال.

#TotalAFCON2019

ALFRED GOMIS has been selected as the Total Man of the Match, well done!#SENTUN #FootballTogether pic.twitter.com/CKwj0rD5lQ — CAF (@CAF_Online) ١٤ يوليو ٢٠١٩

وقال جوميس: "أتمنى أن يكون الشعب السنغالي فخور بما حققناه، تفصلنا مواجهة عن التتويج باللقب القاري".

وعن تصديه لركلة الجزاء من فرجاني ساسي أوضح "كانت نقطة تحول المباراة، وأبقت على حظوظنا في الصعود للمباراة النهائية".

وأتم "أتعاون مع زملائي في حراسة مرمى السنغال، ونستعد بشكل جيد من أجل النهائي".

وستلعب السنغال نهائي بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، حيث لعبت نهائي بطولة ضد الكاميرون وخسرت بركلات الترجيح، بإنتظار الفائز من لقاء نيجيريا و الجزائر.