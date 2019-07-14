رغم التأهل... صفعة قوية للسنغال في نهائي الأمم الأفريقية

تلقت السنغال ضربة بحصول مدافعها كاليدو كوليبالي على بطاقة صفراء أمام تونس يوم الأحد في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

البطاقة هي الثانية للاعب نابولي في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة للسنغال.

وسيغيب كوليبالي عن النهائي المقرر له الجمعة المقبلة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكوليبالي بعد اصطدام الكرة بيده في منطقة جزاء السنغال إثر تسديدة فرجاني ساسي لاعب نسور قرطاج.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتونس سددها ساسي لكن أمسك حارس السنغال بالكرة.

هذا وستلاقي السنغال الفائز من لقاء نيجيريا والجزائر في المباراة النهائية لأمم أفريقيا و المقررة يوم 19 يوليو/تموز على استاد القاهرة الدولي.