رياض محرز عن هدف الفوز: أخبرت الجميع أنها لي

أدلى رياض محرز، نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، بتصريحات لسبوتنيك، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره النيجيري في المبارة التي جمعتهما في دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.

وقال محرز في حديثه لـسبوتنيك تعليقا على المواجهة المنتظرة في نهائي البطولة بين الجزائر والسنغال: "واجهنا السنغال من قبل في دور المجموعات ونعلمهم جيدا، ستكون مباراة جيدة وصعبة كونها أمام منافس قوي لكننا نطمح لحسم النهائي الذي وصلنا له بعد غياب ٢٩ عاما".

وأضاف، "جميع المباريات التي خضناها في البطولة كانت صعبة وبالطبع منذ بلوغ ربع النهائي تكون المباريات أصعب وأصعب بدرجة كبيرة"، وتحدث عن الركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز قائلا: "عندما احتسبت الركلة الحرة أراد الجميع أن يسدد، ولكنني أخبرتهم أنها لي، أردت التسديد من أسفل الحائط ولكنني رأيت بأن الأمور ستكون صعبة بعد الطريقة التي وقف بها لاعبي نيجيريا، وهنا قررت التسديد في زاوية الحارس".

في سياق متصل، صرح عيسى ماندي لاعب الجزائر للصحفيين: "لا أصدق أننا مررنا بكل هذه الأحداث الكثيرة في اللقاء وكان يجب أن ننهي الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف ولكن في الشوط الثاني حدث عكس ما توقعنا وسجل منتخب نيجيريا" وأضاف "قائدنا رياض محرز حملنا إلى نهائي البطولة والجميع سعيد بذلك، ونحن منذ بداية البطولة لدينا هدف واضح وهو أننا نريد الفوز بالكأس".

وتابع ماندي "نحارب على أرض الملعب ونقاتل من أجل الفوز، والجميع شاهد سفيان فيجولي وهو يتألم لكنه لم يستسلم وواصل اللعب، أنا فخور بمنتخب بلادي والتأهل لنهائي البطولة بعد مباراة درامية وبالتأكيد نستحق هذا، وأنا أعرف أن الجماهير يريدون البطولة ولكن يجب الاحتفال بالتأهل للنهائي بهدوء وعقلانية".