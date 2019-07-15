فرحة جنونية من حفيظ دراجي بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا...فيديو)

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره النيجيري بنتجية 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

أثنى المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، خلال تعليقه على المباراة على أبناء بلده بشكل كبير وبخاصة بعد تسجيل محرز لهدف الفوز.

وكان الدراجي وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قبل اللقاء، قال: "إن منتخب الجزائر ليس المرشح الأكبر لحصد بطولة أمم أفريقيا 2019".

وتابع دراجي، قائلا: "منتخب الجزائر، لديه فريق قوي ولكن ليس من المرجح حصده للبطولة، ولكنه يبذل قصارى جهده".

وأحرز الهدف الأول للجزائر رياض محرز، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد مرور رائع من جهة اليمين اتبعه بعرضية قوية للغاية داخل منطقة الجزاء، لم يجد ويليام تروست حلا سوى وضع الكرة في شباكه الخالية.

وأحرز هدف التعادل لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو، في الدقيقة 72، من ركلة جزاء على يسار مبولحي الذي طار في الاتجاه المعاكس.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الجزائر، رياض محرز من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 95 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يواجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي يوم 19 يوليو/ حزيران الجاري، في نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد فوز الأخير على تونس في المباراة الثانية لنفس الدور بهدف نظيف.