هدف محرز يودي بحياة شاب في الـ17 من عمره

أفادت وسائل إعلام جزائرية محلية بوفاة شاب، بعد هدف فوز الجزائر على نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019.

واستطاع محرز أن يحرز هدف فوز الجزائر على نيجيريا في الدقيقة 93 من عمر اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية خبرا عن وفاة شاب أصيب بسكتة قلبية، بعد تسجيل رياض محرز هدف الفوز على نيجيريا.

وأكدت الصحيفة أن الشاب يبلغ من العمر 17 سنة، ويقطن ببلدية بئر غبالو في ولاية البويرة، بحيث لم يحتمل شدة الفرحة بالهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فتوفي فورا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى، ما أثار حزنا كبيرا لدى أهالي البلدة.

وأقصى منتخب الجزائر نظيره نيجيريا ليلتقي السنغال في المباراة النهائية يوم الجمعة، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب في مناسبة وحيدة عام 1990.