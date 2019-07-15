نانسي عجرم تعلق على تأهل منتخب الجزائر لنهائي "أمم أفريقيا 2019"

علقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الإثنين، على تأهل المنتخب الجزائري، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

غردت عجرم عبر حسابها على موقع "تويتر": "ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري للنهائي الأفريقي.. فرحتنا فرحة عربية كبيرة".

ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري للنهائي الأفريقي.. فرحتنا فرحة عربية كبيرة🇩🇿❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 15, 2019

​وأقصى منتخب الجزائر نظيره نيجيريا ليلتقي السنغال في المباراة النهائية يوم الجمعة، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب في مناسبة وحيدة عام 1990.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، حيث وصل للنهائي مرتين في عام 1980 التي خسر فيها من نيجيريا وعام 1990 التي فاز فيها على نيجيريا أيضا محققا البطولة للمرة الأولى، وفي حال فوزه ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها الخضر البطولة.