تحرك من الجيش الجزائري قبل خوض المنتخب الوطني نهائي كأس الأمم الأفريقية

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، بات العدد الإجمالي تسع طائرات، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وأوضح ذات المصدر "إضافة إلى تخصيص ست طائرات نقل عسكري لفائدة 600 مناصر للفريق الوطني لكرة القدم بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكري إضافية، أي تسع طائرات في المجموع، لفائدة 270 مناصرا جزائريا ليصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى 870 مناصرا من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

ونجح المنتخب الجزائري في تخطي عقبة نظيره النيجيري خلال نصف النهائي بالفوز 2-1، والتأهل لملاقاة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن منتخب الجزائر لم يتأهل للنهائي منذ الوصول له في عام 1990 والتتويج أمام نيجيريا.