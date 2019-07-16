إقالة سيدورف من تدريب الكاميرون... ووزير الرياضة يصفه بـ"الفاشل"

أعلن وزير الرياضة في الكاميرون، إقالة الهولندي الأسطورة كلارنس سيدورف، من تدريب منتخب الكاميرون، بعد خروج الأسود من كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر جتى 19 يوليو الجاري.

وقال وزير الرياضة الكاميروني، نارسيس ميويل كومبي، إن مشوار سيدورف مع الكاميرون انتهى، بسبب المشاكل العديدة التي ورط سيدورف نفسه فيها مع المنتخب.

ونقلت تقارير صحفية عن وزير الرياضة قوله "سيدورف ورط نفسه في مشاكل عديدة مع اللاعبين، تسببت في خروج الكاميرون من بطولة أمم أفريقية.

Cameroon 🇨🇲 Sports Minister Professor Narcisse Mouelle Kombi has announced on state television CRTV that Clarence Seedorf will not continue as head coach of the Indomitable Lions with immediate effect because “he is not fit for the job”. pic.twitter.com/7LOx0xEUdr — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 15, 2019

وتابع "كما أنه كان فاشلا في التعامل مع الجهاز الفني، وخلق صراعات بينه وبين مساعده، الذي كان يحاول دوما أن يلعب دور المدير الفني ويمارس مهام المدير الفني، وهذا يدل على أنه فاشل في إدارة الفريق".

Kombi accused Seedorf of “failing to manage the team” including having problems with his assistant Patrick Kluivert who has since revealed that he is interested in holding the head coach role rather than be an assistant! pic.twitter.com/Qu51p26eYr — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 15, 2019

وتولى سيدورف الإدارة الفنية لمنتخب الكاميرون في أغسطس/ آب 2018، وخاض مع الأسود 13 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 4 لقاءات.

وودع منتخب الكاميرون، حامل لقب أمم أفريقيا، البطولة الأفريقية المقامة في مصر، من دور الـ16 بعدما خسر مباراته أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.