دنيا سمير غانم تجهز مفاجأة حفل ختام أمم أفريقيا 2019

كشفت تقارير صحفية عن تجهيز الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مفاجأة في حفل ختام كأس أمم أفريقيا المقام في مصر يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز الجاري.

ومن المقرر أن يشهد استاد القاهرة نهائي كأس أمم أفريقيا بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة المقبل.

وأشارت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إلى أن دنيا سمير غانم جهزت أغنية ستحيي بها حفل ختام أمم أفريقيا.

وستقدم دنيا سمير غانم أغنية جديدة نفذتها، خصيصا لحفل الختام تحت اسم "وأدينا النهاردة".

وتغني دنيا سمير غانم أغنية "وأدينا النهاردة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وهندسة صوت، بيشوي جمال.

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كان في شهر رمضان الماضي، حيث قدمت مسلسل "بدل الحدوتة 3".

وتمكن منتخب الجزائر من حجز مقعدا في المباراة النهائية، عقب فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما فازت السنغال في دور نصف النهائي على تونس بهدف دون رد.

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة المباراة النهائية لـ"كان"، التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة https://t.co/9dqjDvKWj5 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2019

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أدار جوميز البالغ من العمر من العمر 37 عاما، مباراتين فقط في مسابقة كأس أمم أفريقيا الحالية، وهما مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية في الدور الأول، ولقاء تونس وغانا في ثمن النهائي، وفقا لما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.