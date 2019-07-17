"الشيطان" محمد صلاح... هكذا احتفل "كاف" باليوم العالم للإيموجي - فيديو

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، احتفل فيه باليوم العالم للإيموجي.

نشر الحساب الرسمي للكاف، مقطع فيديو، احتفل فيه باليوم العالمي للإيموجي، بتركيبه مجموعة من "الإيموجي" على عدد من أبرز اللقطات التي شهدها كأس أمم أفريقيا المقام في مصر حتى 19 يوليو/ تموز.

وقال "كاف" في تعليقه على المقطع "ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي، قررنا أن يكون احتفالنا مختلفا، استمتعوا بأجمل مقاطع كأس أمم أفريقيا 2019".

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من أبرز اللقطات في البطولة الأفريقية، والتي كان أبرزها مراوغة ناجحة لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، التي وضعت عليه إيموجي "الشيطان".

وظهر أيضا مراوغة ناجحة للاعب وسط منتخب مصر، محمود حسنتريزيجيه وعليه إيموجي "غمزة"، أخرى لنجم الجزائر سفيان فيغولي وعليه إيموجي "مبتسم"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من اللقطات الظريفة في البطولة.

ومن المقرر أن تختتم البطولة الأفريقية يوم الجمعة 19 يوليو/تموز، بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى النهائي بفوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما أقصى السنغال تونس بفوزه بهدف دون رد.

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.