بعد الخروج الأفريقي المخيب... الثعلب الفرنسي يغادر عرين الأسود من أجل السعودية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية الشهيرة، أن الثعلب الفرنسي ينوي أن يغادر عرين الأسود، بعد خروج منتخب المغرب المخيب من كأس أمم أفريقيا المقام في مصر حتى 19 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن هيرفي رينارد، ينوي أن يستقيل من تدريب منتخب المغرب، بعد فشله في قيادة "أسود الأطلس" وخروج المنتخب من دور الـ16 على يد بنين.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن رينارد يمتلك حاليا عدد من العروض، ويشعر أنه اكتفى من تدريب منتخب المغرب بعد 3 سنوات ونصف العام من تدريبه أسود الأطلس.

وقالت "فرانس فوتبول" إن منتخب السعودية يعد أبرز العروض، التي أتت إلى المدرب الفرنسي الملقب بـ"الثعلب".

A ma demande j’ai rencontré mr Lekjaa président de la FRMF.

Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous.

Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue.

Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. pic.twitter.com/50Bnvf6XQe — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 15, 2019

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وقالت الصحيفة إن مساعد رينارد، باتريس بوميل، سيغادر هو الآخر كأس أمم أفريقيا.

أما عن خليفة رينارد في تدريب منتخب المغرب، فقالت إن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إنه يبحث حاليا في الاسم المرشح لخلافته.

وأوضحت أن المرشح لخلافة رينارد، فقالت إن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، هو أبرز المرشحين للإدارة الفنية لمنتخب المغرب.

ومن المقرر أن تختتم كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة 19 يوليو/تموز، بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.