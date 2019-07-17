بالفيديو... أهداف مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا (1-0)

وبتلك الطريقة يحصد نسور نيجيريا الميدالية البرونزية بفضل هدف مبكر سجله أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.
واستغل إيغالو خطأ من حارس تونس المعز بن شريفية، بعدما افلتت من يده الكرة ليجده أمامه والمرمى خالي.
هدف ⚽️ إيغالو يضع #النسور_الخضراء في المقدمة مبكراً وسريعاً!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
🇳🇬 1 - 0 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Y3BmC2dqPH
ومن المقرر أن تختتم كأس أمم أفريقيا بمواجهة نارية يوم الجمعة المقبل بين الجزائر والسنغال.
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