بالفيديو... أهداف مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا (1-0)

مني منتخب تونس، اليوم الأربعاء، بخسارة أخيرة في كأس أمم أفريقيا، أمام نيجيريا بهدف من دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع المقامة على إستاد القاهرة الدولي.