إيكونغ أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا

وحصدت نيجيريا على الميدالية البرونزية في بطولة الأمم الأفريقية، بفوزها على تونس بهدف دون رد.
وتعد تلك هي المرة الثامنة، تحصد نيجيريا الميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا.
ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال على إستاد القاهرة الدولي.
#TotalAFCON2019— CAF (@CAF_Online) July 17, 2019
After his stellar performance, @WTroostEkong
has been selected as the Total Man of the Match. Congrats!#TUNNGA #FootballTogether pic.twitter.com/LYGG6EBPp0
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