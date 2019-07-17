إيكونغ أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا

حصد اللاعب ويليام تروست إيكونغ، على جائزة رجل المباراة، في لقاء تونس ونيجيريا، ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر 19 يوليو/تموز الجاري.

وحصدت نيجيريا على الميدالية البرونزية في بطولة الأمم الأفريقية، بفوزها على تونس بهدف دون رد.

ومنحت اللجنة الفنية للبطولة المدافع النيجيري لقب رجل المباراة، بعد الأداء الذي ظهر به خلال مواجهة تونس

وتعد تلك هي المرة الثامنة، تحصد نيجيريا الميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال على إستاد القاهرة الدولي.

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