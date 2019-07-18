Widgets Magazine
تسجيل
14:43 18 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي

    صديقا الطفولة يتنازعان الكأس... مدرب الجزائر يروي ذكريات مع نظيره السنغالي

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
    انسخ الرابط
    0 10

    روى جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ذكريات الطفولة مع المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، قبل مواجهتهما في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر غدا الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري.

    وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي قبل مباراة النهائي: "كنا طفلين نلعب في إحدى القرى المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس".

    منتخب الجزائر
    © REUTERS / Reuters News Picture Service - RNPS
    تحرك من الجيش الجزائري قبل خوض المنتخب الوطني نهائي كأس الأمم الأفريقية
    وتابع: "من المفارقات أننا وصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية، ولكني لازلت أرانا نفس الطفلين اللذين يلعبان مع بعضهما البعض، ولكن يتنازعان في تلك المرة الكأس".

    ومضى: "أظن أنها من نوادر القدر، أن نلتقي هنا في نهائي أمم أفريقيا، بعد هذا المشوار الكبير الذي عانيناه لنصل إلى تلك المكانة".

    قال جمال بلماضي، إن الأرقام والإحصائيات ليست في مصلحة منتخب بلاده، خلال مواجهته أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر يوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري.

    وأضاف: "كلي ثقة في اللاعبين قبل مباراة الغد أمام السنغال، سنحاول أن نستعد لها كما استعددنا لكل المباريات سابقا".

    وأردف: "التركيز يأتي من تلقاء ذاته، واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ على تلك الحماسة النهاية."

    ومضى مدرب الجزائر: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات، لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد".

    واستطرد: "من الوارد أن نخسر المباراة غدا فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في أفريقيا، ووصلوا لكأس العالم ونحن لم نفعل وكل الإحصائيات في صفه".

    وتابع: "من 2014 حتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين، الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن."

    وأضاف: "في مران أمس الكل كان متواجد ولم يتأثر الفريق بدنيا ولم نخض مباراة بوقت إضافي في نصف النهائي لذلك نحن جاهزون لمباراة الغد".

    محرز وزملاؤه

    وتحدث بلماضي عن عدد من لاعبي منتخب الجزائر، وأبرزهم رياض محرز.

    وقال مدرب الجزائر عن إسماعيل بن ناصر: "هو لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك 3 سنوات كبديل في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق."

    وعن رياض محرز قال:

    "هو لاعب أكثر من رائع ويقدم كل ما لديه في الملعب، وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناء على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب".  

    ومن المقرر أن يتلقي الجزائر والسنغال غدا الجمعة في نهائي البطولة، بعدما أقصت الجزائر منتخب نيجيريا في قبل النهائي، فيما تغلبت السنغال على نيجيريا.

    انظر أيضا:

    بلماضي: لدي 23 مقاتلا في منتخب الجزائر
    حملة اعتقالات في باريس عقب فوز المنتخب الجزائري
    مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي المنتخب الجزائري عقب الفوز على نيجيريا
    الرئيس الجزائري يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا
    نانسي عجرم تعلق على تأهل منتخب الجزائر لنهائي "أمم أفريقيا 2019"
    تحرك من الجيش الجزائري قبل خوض المنتخب الوطني نهائي كأس الأمم الأفريقية
    الكلمات الدلالية:
    نهائي كأس الأمم الأفريقية, كأس الأمم الأفريقية, منتخب السنغال, منتخب الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات في مهرجان الرسم على الجسم الدولي (2019 World Bodypainting Festival) في النمسا
    الفن يصنع العجائب...المهرجان الدولي للرسم على الجسم
    تطبيق فيس آب الروسي تهديد للأمن القومي الأمريكي
    تطبيق "فيس آب" الروسي تهديد للأمن القومي الأمريكي
    إنفوجرافيك - معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ إس 400 إلى تركيا
    معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي تنقل صواريخ "إس 400" إلى تركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك