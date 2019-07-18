صديقا الطفولة يتنازعان الكأس... مدرب الجزائر يروي ذكريات مع نظيره السنغالي

روى جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ذكريات الطفولة مع المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، قبل مواجهتهما في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر غدا الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي قبل مباراة النهائي: "كنا طفلين نلعب في إحدى القرى المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس".

وتابع: "من المفارقات أننا وصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية، ولكني لازلت أرانا نفس الطفلين اللذين يلعبان مع بعضهما البعض، ولكن يتنازعان في تلك المرة الكأس".

ومضى: "أظن أنها من نوادر القدر، أن نلتقي هنا في نهائي أمم أفريقيا، بعد هذا المشوار الكبير الذي عانيناه لنصل إلى تلك المكانة".

قال جمال بلماضي، إن الأرقام والإحصائيات ليست في مصلحة منتخب بلاده، خلال مواجهته أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر يوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف: "كلي ثقة في اللاعبين قبل مباراة الغد أمام السنغال، سنحاول أن نستعد لها كما استعددنا لكل المباريات سابقا".

وأردف: "التركيز يأتي من تلقاء ذاته، واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ على تلك الحماسة النهاية."

ومضى مدرب الجزائر: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات، لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد".

واستطرد: "من الوارد أن نخسر المباراة غدا فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في أفريقيا، ووصلوا لكأس العالم ونحن لم نفعل وكل الإحصائيات في صفه".

وتابع: "من 2014 حتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين، الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن."

وأضاف: "في مران أمس الكل كان متواجد ولم يتأثر الفريق بدنيا ولم نخض مباراة بوقت إضافي في نصف النهائي لذلك نحن جاهزون لمباراة الغد".

محرز وزملاؤه

وتحدث بلماضي عن عدد من لاعبي منتخب الجزائر، وأبرزهم رياض محرز.

وقال مدرب الجزائر عن إسماعيل بن ناصر: "هو لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك 3 سنوات كبديل في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق."

وعن رياض محرز قال:

"هو لاعب أكثر من رائع ويقدم كل ما لديه في الملعب، وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناء على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب".

ومن المقرر أن يتلقي الجزائر والسنغال غدا الجمعة في نهائي البطولة، بعدما أقصت الجزائر منتخب نيجيريا في قبل النهائي، فيما تغلبت السنغال على نيجيريا.