بلماضي إلى الجماهير المصرية: يكفينا جماهيرنا

وجه جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، رسالة إلى الجماهير المصرية، التي ستتواجد في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء النهائي: "أما عن الجماهير المصرية المتوقع حضورها، لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كافي بالنسبة لنا".

وتابع: "إذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا، يا مرحب، وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا".

كما وجه مدرب الجزائر، رسالة "عتاب" إلى جماهير الجزائر، عقب أعمال الشغب، التي شهدتها احتفالات فوز "الخضر"، والتي أدت إلى وفاة بعض المشجعين.

ونجح المنتخب الجزائري في تخطي عقبة نظيره النيجيري خلال نصف النهائي بالفوز 2-1، والتأهل لملاقاة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن منتخب الجزائر لم يتأهل للنهائي منذ الوصول له في عام 1990 والتتويج أمام نيجيريا.

قررت القيادة العليا للجيش الجزائري، إضافة ثلاث طائرات عسكرية لنقل 870 مشجعا جزائريا لتشجيع ودعم المنتخب خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، بات العدد الإجمالي تسع طائرات، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وأوضح ذات المصدر "إضافة إلى تخصيص ست طائرات نقل عسكري لفائدة 600 مناصر للفريق الوطني لكرة القدم بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكري إضافية، أي تسع طائرات في المجموع، لفائدة 270 مناصرا جزائريا ليصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى 870 مناصرا من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

ولكن اندلعت مواجهات بين الشرطة ومشجعين للمنتخب الجزائري في عدد من المدن الفرنسية، بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري في المباراة النصف النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي تُنظم هذه السنة في مصر.

وبحسب إذاعة "فرانس بلو" أوقفت السلطات بين ليل يوم الأحد وفجر الاثنين 25 مشجعا رفضوا الانصياع لأوامر وتعليمات الشرطة في جادة الشانزيليزيه.

وبحسب موقع "20مينوت" الفرنسي تحولت مظاهر الفرح والاحتفالات في بعض الأماكن إلى مواجهات مع الشرطة. وقال موقع "20مينوت" إن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع في جادة الشان زيليزيه على قرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي لكي تفرق المشجعين الذين قاموا بدورهم باستهداف الشرطة بالمفرقعات. وشوهد بعض المشجعين وهم يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بسرعة كبيرة مما استدعى تدخل الشرطة.

أما في مدينة ليون فتحولت الاحتفالات لأعمال شغب ومواجهات مع الشرطة حيث أقدم مشجعون على إحراق عدد من السيارات وسلات المهملات كما شهدت مدينة مرسيليا جنوب البلاد مواجهات بين عدد من المشجعين الملثمين وعناصر مكافحة الشغب.

وقد كانت الشرطة الفرنسية أوقفت يوم الخميس الماضي 74 مشجعا بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب كوت ديفوار بسبب اندلاع "أعمل شغب" على هامش الاحتفالات.

وأدت الاحتفالات يوم الخميس الماضي لوفاة امرأة وإصابة طفلتها بجراح بالغة في مدينة مونبولييه جنوب البلاد بعد أن فقد أحد المشجعين السيطرة على سيارته أثناء احتفاله بفوز منتخبه. ودفعت الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري وما نتج عنها الأسبوع الماضي بوزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى القول بأن" أعمال التخريب والتكسير التي جرت على هامش الاحتفالات ببطولة كان2019 غير مقبولة".

كما نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية خبرا عن وفاة شاب أصيب بسكتة قلبية، بعد تسجيل رياض محرز هدف الفوز على نيجيريا.

وأكدت الصحيفة أن الشاب يبلغ من العمر 17 سنة، ويقطن ببلدية بئر غبالو في ولاية البويرة، بحيث لم يحتمل شدة الفرحة بالهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فتوفي فورا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى، ما أثار حزنا كبيرا لدى أهالي البلدة.