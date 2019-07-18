"كاف" يصدر تعليمات صارمة قبل نهائي كأس أمم أفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، تعليمات صارمة، بشأن الإجراءات التنظيمية في نهائي كأس أمم أفريقيا غدا الجمعة، الذي سيجمع بين الجزائر والسنغال.

أعلن "كاف"، أنه سيمنع الصحفيين من ارتداء قمصان منتخبات السنغال أو الجزائر، خلال نهائي البطولة الأفريقية.

وقال أليو غلوكو، المنسق الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في استاد القاهرة الدولي، إن تلك الإجراءات التنظيمية، تأتي لضمان خروج اللقاء بأفضل صورة.

وتابع

"أي صحفي سيرتدي قميص السنغال أو الجزائر، سيحرم من دخول مقصورة الصحفيين غدا".

ومن المقرر أن تلقي الجزائر والسنغال غدا الجمعة في نهائي البطولة، بعدما أقصت الجزائر منتخب نيجيريا في قبل النهائي، فيما تغلبت السنغال على تونس.